الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران وترامب يرحب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:22 مساءً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 11 فرد وكيان على صلة بإيران، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبعها واشنطن للضغط على طهران.

وشمل القرار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وست شركات إيرانية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على إيران.

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوقف حكم الإعدام الصادر ضد متظاهرة إيرانية، مشيرًا في منشور له على منصة تروث سوشيال إلى أن القرار جاء بعد تحذيراته، وأن الأمر ينطبق أيضًا على آخرين، واعتبر ترامب هذا التطور خبر إيجابي، معرب عن أمله في استمرار نتائج مماثلة في المستقبل.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من التوتر المستمر، حيث تتبع واشنطن سياسة فرض عقوبات مستهدفة على شخصيات وشركات إيرانية مرتبطة بقطاعات اقتصادية واستراتيجية، في محاولة للتأثير على السياسات الداخلية والخارجية لطهران.