شبورة كثيفة وبرودة ليلية.. تفاصيل طقس الجمعة وتحذيرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:22 مساءً - لم تعد متابعة حالة الطقس مجرد عادة يومية، بل أصبحت أمر ضروري يرتبط بالحياة اليومية والتنقل والعمل والزراعة، خصوصًا مع التغيرات المناخية السريعة التي تشهدها البلاد، ومع اقتراب يوم الجمعة، يزداد اهتمام المواطنين بالتوقعات الجوية، خاصة مع التحذيرات من شبورة كثيفة وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل على عدة مناطق.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس الجمعة سيشهد تغيرات واضحة تتطلب الحذر، سواء للسائقين أو العاملين في القطاعات الزراعية.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الفجر وحتى منتصف الصباح، وقد تصل إلى مستوى الضباب في بعض المناطق، مما يقلل الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأبرز المناطق المتأثرة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، وقد شددت الجهات المعنية على ضرورة خفض السرعات وترك مسافات أمان وتجنب استخدام الإضاءة العالية أثناء المرور في مناطق الشبورة لتفادي الحوادث.

أما خلال الليل، فتشهد درجات الحرارة انخفاض ملموس، ليصبح الطقس شديد البرودة في أغلب المناطق، مع احتمالية تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء وبعض مناطق الصحراء الغربية.

وينصح المزارعون باتخاذ إجراءات وقائية، مثل الري الخفيف ليلاً أو تغطية المزروعات لحمايتها والحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وخلال النهار، يميل الطقس إلى الاعتدال على معظم الأنحاء، مع ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، وفرص محدودة لأمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية، بينما تظل باقي المحافظات مستقرة من حيث الأحوال الجوية.

وفيما يخص البحرين، فإن البحر المتوسط سيكون خفيف إلى معتدل الموج، والبحر الأحمر معتدل، مما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية مع الالتزام بالتعليمات الأمنية، خاصة في أوقات الليل أو عند نشاط الرياح نسبيًا.