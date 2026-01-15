حادث مأساوي في تركيا.. تفاصيل وفاة أم اختناقًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:22 مساءً - انتشر مقطع فيديو الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد وفاة أم تركية في حادث مأساوي أمام ابنتها، حيث توفيت السيدة نتيجة اختناقها بقطعة من التفاح ولن تتمكن ابنتها من فعل أي شيء لانقاذ والدتها.

وفاة أم اختناقًا بقطعة تفاح

حيث توفيت السيدة التي تدعى نظمية أيسين، وتبلغ من العمر 45 عام، وتعمل حارسة أمن في شركة حكومية، أثناء ذهابها وتوجهها إلى منزلها في مدينة زونغولداك بشمال تركيا، لتتوفى على الفور وذلك أثناء تناولها تفاحة.

فيما كشفت بعض من التقارير الصحفية، بأن ابنه نظمية أيسين قد طلبت الإسعاف لوالدتها، ولكن الأم قد فارقت الحياة أثناء تناولها التفاح، كما شارك عدد كبير من جيران السيدة في تشييع جنازتها، وكذلك فقد قاموا بأداء صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد المنطقة.