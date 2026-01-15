رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:22 مساءً - تتزين سماء الإسكندرية لاستقبال ليلة كروية تجمع بين عراقة التاريخ وطموح الصدارة إذ يحتضن ملعب برج العرب مساء اليوم الخميس مواجهة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الفنية للزمالك والمصري البورسعيدي، فرغم أن الفارس الأبيض قد طوى صفحة المنافسة رسميًا بعد تعثره الأخير، إلا أنه يدخل الميدان برغبة جامحة في الحفاظ على إرثه الكروي وتقديم أداء يشفي غليل مشجعيه الذين يترقبون ظهورًا قويًا للعناصر الشابة التي باتت تمثل العمود الفقري للفريق في هذه البطولة.

يبدو نسور بورسعيد في أفضل حالاتهم الفنية قبل لقاء الزمالك، حيث يسعون من خلال صدارة المجموعة الثالثة إلى إرسال رسالة شديدة اللهجة لجميع المنافسين بأنهم الرقم الأصعب في معادلة كأس الرابطة هذا الموسم.

متى تبدأ مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي؟

سيكون الجمهور العربي على موعد مع انطلاق صافرة البداية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في توقيت يترقبه عشاق مدرسة الفن والهندسة لرؤية مدى قدرة فريقهم على الصمود أمام إعصار المصري المندفع.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والمعلق

ستتولى قناة أون تايم سبورتس 1 نقل كافة تفاصيل الملحمة من قلب الحدث، حيث سيتولى المعلق بلال علام مهمة الوصف والتعليق مانحًا اللقاء نكهة خاصة بحماسه المعهود.

كما سيسبق اللقاء استوديو تحليلي يستعرض كافة السيناريوهات الفنية التي قد يلجأ إليها المدربون في ظل الغيابات الدولية؛ مما يجعل المشاهد في قلب التجربة وكأنه يجلس في مدرجات برج العرب، ليرقب كيف ستنتهي هذه السهرة التي تجمع بين فريق يبحث عن استعادة هيبته وآخر يسعى لتكريس هيمنته المطلقة على الصدارة.

ومع اقتراب موعد اللقاء، ترتفع وتيرة التوقعات حول التشكيلة التي سيدفع بها الجهاز الفني للأبيض، وهل سينجح في إيقاف مفاتيح لعب الفريق البورسعيدي التي أبهرت الجميع منذ انطلاق صافرة البطولة؟ هي تسعون دقيقة لن تعترف بالأرقام السابقة بقدر ما ستعترف بالجهد والعرق المبذول تحت الأضواء الكاشفة لتكتب فصلًا ختاميًا لقصة المجموعات في كأس عاصمة مصر 2026.