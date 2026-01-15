أخبار مصرية

الثلاثاء المقبل اول ايام شهر شعبان لعام 1447 هجريا فلكيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:23 مساءً - يولد هلال شهر شعبــــان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحـــــد 29 من رجـــــب 1447هـ  الموافق 18/1/2026م (يوم الرؤية).

 

 

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحــــد 29 من رجـــــب 1447هـ (يوم الرؤية).

 

 

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ 23 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (19- 24 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية  بمدد تتراوح بين (8 - 31 دقيقة).

 

 

 

وبذلك يكون يوم الإثنيــــن 19/1/2026م هو المتمم لشهــــر رجـــــب 1447هـ

 

 

 

وتكون غــرة شهـــر شعبــــان 1447هـ  فلكيـــاً يوم الثلاثــــاء 20/1/2026م.

 

 

