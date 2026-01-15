لينك يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 10:22 مساءً - يسدل الستار مساء اليوم الخميس -الموافق 15 يناير 2026- على مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر)، حين يصطدم بطموحات فريق المصري البورسعيدي في لقاء جماهيري مرتقب يستضيفه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة للمجموعة الثالثة، في وقت يعيش فيه الفريقان واقعًا متناقضًا تمامًا؛ فالزمالك يدخل المواجهة بوضعية الجريح الذي فقد رسميًا حظوظه في العبور للأدوار الإقصائية باحتلاله المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يغرد نسور بورسعيد منفردين في الصدارة برصيد 11 نقطة.

وفي ظل الظروف المحيطة بالقلعة البيضاء خاصة مع أنباء إيقاف القيد الأخيرة، تمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للجهاز الفني لمنح الثقة الكاملة للعناصر البديلة والمواهب الشابة التي يتوقع أن تقود الخط الأمامي، وعلى رأسهم الثنائي بيزيرا والدباغ، وذلك لإثبات قدراتهم أمام منافس شرس ومنظم دفاعيًا كالمصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي والقناة الناقلة

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية الموقعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، لنرى كيف سيتعامل الفارس الأبيض مع ضغوط الوداع المبكر، وهل سيتمكن من إيقاف قطار المصري المندفع نحو اللقب، خاصة وأن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والإثارة مهما كانت وضعية الطرفين في جدول الترتيب.

ولضمان متابعة كل تفاصيل هذا الصدام الكروي، ستتولى قناة أون سبورت 1 (ON Sport 1 HD) مهمة النقل الحصري والمباشر للقاء، حيث تخصص القناة تغطية استثنائية تبدأ باستوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء الكرة المصرية لتحليل نقاط القوة والضعف في تشكيل الفريقين.