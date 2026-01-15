5 مسلسلات تخرج من سباق دراما رمضان 2026 شهدت الأيام الماضية مفاجآت لعدد من صناع الأعمال الدرامية الرمضانية خاصة مع اقتراب انطلاق السباق لعام 2026.فقد إقرأ المزيد

شهدت الأيام الماضية مفاجآت لعدد من صناع الأعمال الدرامية الرمضانية، خاصة مع اقتراب انطلاق السباق لعام 2026.

فقد ضربت الأزمات 5 أعمال فنية، تسببت في تعطلها وخروجها من السباق الرمضاني.

مسلسل "عاليا" لـ غادة عبد الرازق

البداية مع الفنانة غادة عبد الرازق التي تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان "عاليا"، والذي يشهد عودة التعاون مع السيناريست أيمن سلامة بعد انفصال فني استمر لسنوات.

حيث بدأت عبد الرازق التحضيرات الفعلية للمسلسل المرتقب، لكنها أعلنت عن توقف العمل وانسحابها منه نظراً لبعض المخالفات التي ارتكبتها الشركة المنتجة.

كما أوضحت في بيان أن الشركة قامت بتسويق وبيع المسلسل داخل وخارج مصر قبل بدء التصوير الفعلي لأي مشاهد، بما ترتب عليه تحقيق عائد مادي دون تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو سداد المستحقات المالية لها، مشددة على عدم جواز استخدام اسمها في أي عمليات تسويق أو ترويج دون إذن مسبق.

كذلك أكدت انتفاء العلاقة التعاقدية مع الشركة في ظل هذه المخالفات، ليتوقف العمل بعدها بشكل كامل وتغيب الفنانة عن المنافسة هذا العام.

مسلسل "قطر صغنطوط" لـ محمد رجب

أما الفنان محمد رجب فكان على موعد مع أزمة من نوع خاص. فقد تعاقد منذ عدة أشهر على بطولة مسلسل يحمل اسم "قطر صغنطوط"، وبدأ التحضير للعمل بالفعل، حتى إنه كان يشرف على كتابة بعض الحلقات ليضمن جودة الأحداث، إلا أن المفاجأة غير السارة هي تعرض منتج العمل لأزمة كبيرة نظراً للحجز على أمواله وأرصدته بالبنوك بسبب أزمة شيكات بنكية.

وكان المنتج قد حرر الشيكات للفنان خالد الصاوي نظير أجره بمسلسلين سابقين، ولم يقم بتسديد قيمتها مما اضطر الصاوي للجوء إلى القضاء، حيث صدر حكم لصالحه بالحجز على ممتلكات المنتج، وهو ما ترتب عليه توقف أعمال شركة الإنتاج التي يمتلكها، ومن بينها مسلسل محمد رجب.

كما أكد رجب في تصريحات إعلامية أن أزمة مسلسله في طريقها للحل، ومن المحتمل أن يستأنف التحضيرات للعمل تمهيداً لانطلاق تصويره، إلا أن ذلك ليس أمراً مؤكداً.

مسلسل "قبل وبعد" لـ مي عز الدين

أما الفنانة مي عز الدين، فقد أعلنت خروج مسلسلها الجديد "قبل وبعد" من السباق الرمضاني نظراً لضيق الوقت، وعدم تمكن مؤلفه محمد سليمان عبد المالك من كتابة حلقاته، لتقرر الشركة المنتجة تأجيل العمل للعام المقبل.

مسلسل "رمضان كريم"

ومن بين المسلسلات التي واجهت أزمات فنية وخرجت من السباق الرمضاني لعام 2026، الجزء الثالث من مسلسل "رمضان كريم".

فرغم نجاح العمل بجزأيه السابقين، فإن تحضيرات الجزء الجديد توقفت بسبب عدم تمكن المنتج أحمد السبكي من التعاقد مع أبطاله، وعلى رأسهم بيومي فؤاد ومحمد لطفي ونجلاء بدر وسيد رجب وكريم عفيفي، إذ انشغل الأبطال بتصوير مسلسلات أخرى، واعتذروا للسبكي عن عدم تمكنهم من المشاركة في الجزء الجديد، ليتوقف العمل ويخرج من السباق.

سمية الخشاب

كذلك لحقت الفنانة سمية الخشاب بزملائها الذين سبقوها للخروج من الماراثون الرمضاني، بعدما تعاقدت على بطولة مسلسل جديد مع المخرج إبرام نشأت والمنتج إسلام مرسي، الذي كان من المفترض أن يعرض في رمضان المقبل، إلا أن تحضيرات العمل توقفت لأسباب إنتاجية، وعدم تمكن الشركة المنتجة من بيع العمل وتسويقه داخل وخارج مصر.