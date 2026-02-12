هتقبض امتى؟ موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 07:22 مساءً - بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتهافت العاملون في القطاع الحكومي والخاص في مصر على معرفة موعد صرف المرتبات، وهل سيتم تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان أم لا.

وقد زفت وزارة المالية المصرية بشرى سارة لملايين الموظفين في الدولة تزامنًا مع اقتراب الأيام المباركة.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف رواتب شهر فبراير لتبدأ رسميًا من يوم الاثنين الموافق 16 فبراير الجاري 2026، وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية كلفتة إنسانية تهدف إلى مساندة الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية قبل حلول شهر رمضان.

جاهزية المنظومة المالية لصرف مرتبات فبراير

أتمت الوزارة تنسيقها الكامل مع كافة الوحدات الحسابية والجهات الإدارية لضمان تدفق الأموال عبر النظام الإلكتروني دون عوائق.

حيث أكد المسؤولون أن الرواتب ستكون متاحة للسحب عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) فور إطلاق إشارة البدء؛ مما يجنب المواطنين الزحام ويسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم بيسر.