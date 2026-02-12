تابع مسلسلات رمضان 2026.. تردد قناة دبي دراما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 07:22 مساءً - ازداد البحث الساعات القليلة الماضية، للتعرف على تردد قناة دبي دراما الجديدة 2026 بجودة عالية اتش دي HD، حيث تقوم تلك القناة بتقديم محتوى درامي متميز لكافة المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة دبي دراما 2026

تعتبر قناة دبي دراما من أبرز القنوات التليفزيونية، المتخصصة في تقديم الدراما العربية والمسلسلات الخليجية، وتقوم ببث محتواها على مدار اليوم وبدون انقطاع للبث، فيما جاء أخر تحديث للتردد عبر القمر الصناعي يوتلستات 7، وذلك من خلال الترددات الآتية:

القمر يوتلستات 7.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 30000.

معامل الخطأ: DVB‑S2 / 3.

الناقل (TP): E37.

تردد القناة على القمر الصناعي بيرد 8

أما عن تردد قناة دبي دراما على القمر الصناعي بيرد 8 يتمثل كما يلي:

القمر: بيرد 8.

التردد: 12130.

الاستقطاب: عمودي.

الناقل (TP): 22.

تردد قناة دبي دراما على هوت بيرد

تمثل تردد القناة الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد ليكون كالآتي:

القمر: هوت بيرد.

التردد: 12399.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 29700.

معامل الخطأ: DVB‑S2 / 2/3.

الناقل: 85.

تردد القناة عبر القمر آسيا سات

جاء تردد القناة عبر القمر الصناعي آسيا سات من خلال ما يلي:

القمر آسيا سات.

التردد: 4040.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 29720.

معامل الخطأ: DVB‑S2 / 5/6.

الناقل: C11H.

تردد القناة على القمر Eutelsat

يكون تردد القناة على القمر Eutelsat نسخة SD كالآتي: