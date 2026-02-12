نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرضي “أهلًا رمضان” والتمور بالقليوبية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 فبراير 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد _ افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من المشروعات الخدمية والمعارض السلعية بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وقام الوزيران بافتتاح معرض “أهلًا رمضان” الرئيسي بمدينة بنها، والذي أقيم بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقليوبية، على مساحة 800 متر مربع، ويضم 20 عارضًا، من بينهم الشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وجهاز “مستقبل مصر”، إلى جانب 17 شركة من القطاع الخاص.

ويقدّم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما شملت الجولة افتتاح معرض تمور مطروح، المُقام بالتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح، على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 9 عارضين يقدمون مجموعة متنوعة من منتجات التمور وزيت الزيتون والمخللات، بالإضافة إلى الهدايا والمشغولات اليدوية الشهيرة بمحافظة مطروح، في إطار دعم المنتجات المحلية وفتح منافذ تسويقية جديدة أمام المواطنين.

فاروق: توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتعزيز استقرار الأسواق

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في التوسع بإقامة المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولفت إلى أن معارض “أهلًا رمضان” تسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع قبل وخلال الشهر الكريم.

عوض: التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع وزارة التموين للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الخدمية.

وأوضحت أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، مشددة على أهمية المبادرات التي توفر السلع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن افتتاح هذه المشروعات والمعارض يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المزيد من المنافذ والمعارض لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.

تأتي هذه الجولة، في إطار حرص الحكومة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات، لضمان زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن بالأسواق، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرضي “أهلًا رمضان” والتمور بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.