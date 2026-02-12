اطّلع على قائمة غيابات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 07:22 مساءً - يستعد نادي برشلونة لخوض مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل ظروف معقدة يعيشها الفريق الكتالوني بسبب سلسلة الإصابات التي ضربت صفوفه في توقيت حساس من الموسم.

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة الذهاب بين الفريقين مساء الخميس، قبل أن يتجدد الصدام بينهما في لقاء الإياب بعد نحو شهر، في صراع مفتوح على بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويسعى برشلونة لتجاوز هذه العقبة الصعبة ومواصلة مشواره نحو اللقب، رغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها في تشكيلته الأساسية، والتي تفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

صدمة جديدة لبرشلونة في الخط الأمامي

تلقى برشلونة ضربة قوية قبل ساعات من اللقاء، بعدما أعلن النادي رسميًا غياب النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد عن قائمة المباراة، ما يمثل خسارة هجومية واضحة للفريق في مواجهة تحتاج إلى حلول فردية وسرعة في التحول الهجومي لاختراق دفاعات أتلتيكو المنظمة.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب بشكل دقيق، إلا أن المؤكد هو عدم مشاركته في مواجهة الذهاب، وهو ما يزيد من الضغوط على العناصر المتاحة لتعويض غيابه.

غيابات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

لا يتوقف الأمر عند راشفورد فقط، إذ يواصل برشلونة افتقاد عدد من أبرز نجومه في الخطين الأوسط والدفاعي، حيث يغيب الثنائي بيدري وجافي، ما يضع عبئًا كبيرًا على لاعبي الوسط المتاحين للسيطرة على إيقاع اللعب أمام فريق يتميز بالقوة البدنية والتنظيم التكتيكي.

كما يتواصل غياب الجناح البرازيلي رافينيا، أحد أهم مفاتيح اللعب الهجومي للفريق، إضافة إلى المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الأمر الذي يقلص الخيارات الفنية المتاحة أمام فليك في مباراة تُعد من أصعب اختبارات الموسم.

ورغم هذه الظروف، يدخل برشلونة المواجهة بطموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة.