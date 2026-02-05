تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة

تراجع حاد لأسعار الذهب والفضةتراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد اليوم في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا، فضلًا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمائة إلى 4876.12 دولار للأوقية، متراجعًا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمائة إلى 4896.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم، مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4 بالمئة إلى 77.09 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7 بالمئة إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير. وهبط البلاديوم خمسة في المئة تقريبا إلى 1689.25 دولار.