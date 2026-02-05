تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة
تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد اليوم في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا، فضلًا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمائة إلى 4876.12 دولار للأوقية، متراجعًا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمائة إلى 4896.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا اليوم، مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4 بالمئة إلى 77.09 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7 بالمئة إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير. وهبط البلاديوم خمسة في المئة تقريبا إلى 1689.25 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.