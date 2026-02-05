روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم، الإعلان عن إسقاط طائرات مسيّرة، في وقت لا يزال فيه النزاع بين البلدين مستمرًا منذ 24 فبراير 2022.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، باعتراض وتدمير الدفاعات الجوية التابعة لها 95 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية وحتى الصباح.
من جانبها، قالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إنها أسقطت 88 من أصل 105 طائرات مسيّرة بالأمس شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن أوكرانيا وروسيا تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل؛ نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.
