طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

الحرس الثوري في بيان اليوم : أفشلنا مرور مدمرات أمريكية عبر هرمز بعد ادعاء أنها سفن عمانية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحرس الثوري في بيان اليوم : أفشلنا مرور مدمرات أمريكية عبر هرمز بعد ادعاء أنها سفن عمانية

الحرس الثوري في بيان اليوم : أفشلنا مرور مدمرات أمريكية عبر هرمز بعد ادعاء أنها سفن عمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني، إن «محاولة الولايات المتحدة إرسال المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي عبر مضيق هرمز، تحولت إلى عملية دعائية فاشلة».

 

 

وقال في بيان اليوم الأحد: «كان الغرض من محاولة هذه المدمرات المرور عبر مضيق هرمز هو استغلال ظروف وقف إطلاق النار لخلق ادعاء كاذب بالمرور عبر مضيق هرمز من جهة، والتأثير على مفاوضات إسلام أباد من جهة أخرى، وُصفت محاولة المدمرتين باترسون ومورفي بأنها خطوة بالغة الخطورة كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة للولايات المتحدة.

 

ويشير تحقيق أجرته قناة برس تي في، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع، إلى أن المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي حاولتا الدخول المفاجئ إلى مضيق هرمز أمس، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع إسلام آباد».

وتابع: «حاولت المدمرتان خداع البحرية الإيرانية باستخدام الحرب الإلكترونية وتعطيل نظام الإبلاغ الآلي عن الموقع. وادّعت المدمرتان أنهما سفينة تجارية عُمانية، وكانتا تخططان للإبحار على طول الساحل في الجزء الجنوبي من بحر عُمان».

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

حمزة عبد الكريم يقتحم حسابات المستقبل فى برشلونة بعد هاتريك مونت كارلو

أخبار ذات صلة

0 تعليق