الحرس الثوري في بيان اليوم : أفشلنا مرور مدمرات أمريكية عبر هرمز بعد ادعاء أنها سفن عمانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني، إن «محاولة الولايات المتحدة إرسال المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي عبر مضيق هرمز، تحولت إلى عملية دعائية فاشلة».

وقال في بيان اليوم الأحد: «كان الغرض من محاولة هذه المدمرات المرور عبر مضيق هرمز هو استغلال ظروف وقف إطلاق النار لخلق ادعاء كاذب بالمرور عبر مضيق هرمز من جهة، والتأثير على مفاوضات إسلام أباد من جهة أخرى، وُصفت محاولة المدمرتين باترسون ومورفي بأنها خطوة بالغة الخطورة كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة للولايات المتحدة.

ويشير تحقيق أجرته قناة برس تي في، نقلاً عن مسؤول عسكري رفيع، إلى أن المدمرتين فرانك باترسون ومايكل مورفي حاولتا الدخول المفاجئ إلى مضيق هرمز أمس، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع إسلام آباد».