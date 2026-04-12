مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

الأمن يوافق علي حضور 46 ألف مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

أخبار اليمن : البخيتي يطّلع على سير العمل بقناة اليمن اليوم

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

محمد صلاح يشارك جمهوره لحظات خاصة مع ابنتيه مكة وكيان أشعل صلاح منصات التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو العفوية التي جمعته بابنتيه مكة وكيان عبر حس إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق حرصت الإعلامية هبة رشوان على طمأنة جمهور الفنان القدير رشوان توفيق بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرا حول تدهور إقرأ المزيد

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

الرئيسية الارشيف صحة

من وحي أنظمة النجمات.. ما الريجيم المناسب لكل مرحلة عمرية؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
من وحي أنظمة النجمات.. ما الريجيم المناسب لكل مرحلة عمرية؟

من وحي أنظمة النجمات.. ما الريجيم المناسب لكل مرحلة عمرية؟

عندما نتحدث عن الرشاقة والوزن المثالي تبدأ النساء في البحث عن الأنظمة الغذائية التي تتبعها النجمات، وهنا لا يوجد نظام واحد يناسب الجميع، فالجسم يتغير مع مرور الوقت، وكذلك احتياجاته الغذائية والبدنية، ففي العشرينات مثلًا يكون معدل الحرق أعلى، بينما تبدأ التغيرات الهرمونية في الثلاثينات والأربعينات في التأثير على الوزن والطاقة.

 لذلك، تختلف أنظمة الدايت وفقا لعدة عوامل من بينها العمر والحالة الصحية ونمط الحياة، واللافت أنه على مدار السنوات الماضية أصبحت أغلب النجمات لا تروجن لفكرة أنظمة الريجيم القاسية، بل أصبحن يتحدثن عن التوازن، والعادات الغذائية، مع التركيز على أهمية التركيز على اختيار ما يناسب أجسادهن.

من الحمية النباتية إلى الصيام المتقطع، مرورًا بريجيم اللقيمات، تنوعت تجاربهن، لكنها اتفقت على هدف واحد وهو الحفاظ على الصحة قبل الشكل، وفي هذا الموضوع، نستعرض أبرز هذه الأنظمة وأهم فوائدها، ولأي فئة عمرية تناسب، مع ربطها بالرياضة الأنسب لكل مرحلة، وفقا لرأي دكتورة ليندا جاد استشاري التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة.

الحمية النباتية لحياة خالية من الأمراض

تأثرت الحالة الصحية لشيرين رضا بالإيجاب بعد اتباع نظام الحمية النباتية
تأثرت الحالة الصحية لشيرين رضا بالإيجاب بعد اتباع نظام الحمية النباتية

تُعد الحمية النباتية من الأنظمة التي حققت نجاح كبير بين عدد من النجمات مثل شيرين رضا ودينا الشربيني، حيث تعتمد على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والابتعاد عن المنتجات الحيوانية. هذا النظام غني بالألياف ومضادات الأكسدة، ما يجعله مناسب لتحسين الهضم وصحة القلب.

ويعتبر هذا النظام خيار مثالي في لمن بدأن مرحلة الثلاثينات فيما بعد، وأوضحت دكتورة ليندا أن السبب في ذلك هو أنه يساعد الجسم في الحصول على احتياجاته الأساسية دون المزيد من السعرات الحرارية والكوليسترول الذي يزيد من الوزن ويؤثر على صحة القلب والضغط وغيرها .

وإذا كنت تريدين الحصول على قوام متناسق مع هذا النظام، فمت الأفضل ممارسة تمارين رياضية تعتمد على الكارديو مثل الجري أو ركوب الدراجة، إلى جانب تمارين المقاومة الخفيفة للحفاظ على الكتلة العضلية.

يساعد الصيام المتقطع في علاج حساسية الأنسولين

تجربة أمل بشوشة مع الصيام المتقطع أثبتت تأثيره القوي
تجربة أمل بشوشة مع الصيام المتقطع أثبتت تأثيره القوي

أما ريجيم الصيام المتقطع، الذي أعلنت الفنانة أمل بوشوشة في وقت سابق أنه تتبعه للحفاظ على رشاقتها، فيعتمد على تنظيم أوقات تناول الطعام، مثل الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات فقطـ، مع مراعاة نظام صحي متوازن يضم كافة العناصر الغذائية الضرورية لبناء الجسم.

وعلى الرغم من أن هذا النظام يبدو صعب بعض الشىء، لكن دكتورة ليندا أكدت أنه يساعد على تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يدعم عملية حرق الدهون في الجسم بشكل مثالي، ويعتبر هذا النظام الأفضل لن تجاوزن الأربعينيات من العمر،  حيث يبدأ الجسم في فقدان كفاءته في الحرق ويساعده هذا النظام على تحقيق أفضل نتائج، وبالنسبة للرياضة، فمن الأفضل دمج تمارين القوة مثل رفع الأوزان مع تمارين التوازن والمرونة كـاليوغا، للحفاظ على صحة المفاصل والعضلات.

مي عز الدين وريجيم اللقيمات

على الجانب الآخر سنجد أن مي عز الدين تحدثت عن تجربتها مع "ريجيم اللقيمات"، وهو نظام يعتمد على تناول كميات صغيرة من الطعام على مدار اليوم بدلًا من وجبات كبيرة, هذا الأسلوب يساعد على تقليل الشعور بالجوع المفاجئ، ويحافظ على استقرار مستويات الطاقة ويكون من السهل التحكم في الشهية.

هذا النظام يختلف جميع الفئات العمرية، وذلك لأنه لا يعتمد على الحرمان من أي نوع من أنواع الطعام،لكنه يهدف في الأساس على السيطرة على جميع كميات الطعام، ونصحت دكتورة ليندا بممارسة تمارين خفيفة يوميا مع هذا النظام مثل المشي السريع أو السباحة.

تأثير الرياضة وعجز السعرات

رئيسية..تحافظ دينا الشربيني على صحتها وتتبع حميه نباتيه
تحافظ دينا الشربيني على صحتها وتتبع حميه نباتيه

بجانب هذه الأنظمة، هناك مفهوم مشترك بين الكثير من النجمات، وهو عجز السعرات الحرارية، أي استهلاك سعرات أقل مما يحرقه الجسم، وأكدت دكتورة ليندا أن هذا المبدأ هو الأساس لأي نظام ناجح لفقدان الوزن، فبغض النظر عن نوع الدايت. لكن تطبيقه يجب أن يكون بذكاء، دون حرمان قاسي أو إهمال للعناصر الغذائية الأساسية.

ففي جميع المراحل العمرية، يفضل الاعتماد على نظام متوازن يحتوي على البروتين، الدهون الصحية، والكربوهيدرات المعقدة، مع ممارسة نشاط بدني يناسب الحالة الصحية.

وأشارت إلى أنه مع التقدم في العمر، تصبح الرياضة أكثر أهمية من أي وقت سابق ففي عمر الخمسينات وما بعدها، ينصح بالتركيز على تمارين الحفاظ على التوازن وتقوية العظام مثل تمارين المقاومة الخفيفة والمشي، لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين الحالة النفسية والنوم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة.

خلاصة القول

لا يمكن القول أن هناك نظام واحد هو الأفضل للجميع، لكن يمكن استخلاص بعض النصائح الأساسية لنظام ريجيم ناجح ويأتي في البداية اختيار نظام يناسب نمط حياتك وليس العكس، بالإضافة تجنب الحرمان الشديد لأنه يؤدي غالبًا إلى نتائج عكسية. بالإضافة إلى الاهتمام بشرب الماء والنوم الجيد، فهما عنصران أساسيان في أي رحلة صحية.

وأخيرًا، الاستمرارية أهم من الكمال، فالعادات الصغيرة اليومية دوت الخليج التي تصنع الفارق الحقيقي على المدى الطويل.

Abeer Abbas

صحافية متخصصة في الصحة والجمال بخبرة 10 سنوات، وشغلت منصب مديرة تحرير ولها إسهامات تلفزيونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من وحي أنظمة النجمات.. ما الريجيم المناسب لكل مرحلة عمرية؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

أخبار ذات صلة

0 تعليق