نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 07:06 مساءً - – ذكرت وكالة الأنباء العمانية ​اليوم الأحد أن ‌وزارة الطاقة طرحت خمس مناطق امتياز ​جديدة في ​قطاعي النفط والغاز للتنافس ⁠بين الشركات البترولية ​المحلية والعالمية في إطار ​سعيها لجذب الاستثمارات وتعزيز تنمية مواردها من ​الهيدروكربونات.

ونقلت الوكالة عن ​الوزارة “يبدأ التسجيل اعتبارا من ‌اليوم، ⁠ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان ​عن ​النتائج ⁠بعد الانتهاء من عملية ​التقييم الفني والمالي ​للعروض ⁠المستلمة”.

