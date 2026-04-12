نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة الغذائية: ضخ آلاف الأطنان من الأسماك وبيض المائدة بتخفيضات 25% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 07:06 مساءً - محمد أحمد .. قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ آلاف الأطنان من السلع الغذائية، تشمل الأسماك الطازجة والمجمدة، والأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى أطباق البيض، والدواجن والبط ومجزأتها المجمدة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% مقارنة بأسعار السوق المحلي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد الإخوة المسيحيين وشم النسيم، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تعليمات إلى رؤساء الشركات التابعة، وهي شركات النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والمصرية لتجارة الجملة، والعامة لتجارة الجملة، والمصرية للحوم والدواجن، بضرورة المتابعة المستمرة لضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بكميات كافية في جميع الفروع الاستهلاكية التابعة.

وأكد على أهمية ضمان توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة داخل نحو 1060 منفذًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

كما أوضح أن كافة هذه السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة في فروع «كاري أون» بكلية البنات ومدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى فرع «كاري أون» المخصص لبيع اللحوم بمنطقة السيدة زينب، وفرع «كاري أون» المخصص لبيع الأسماك بمنطقة الأميرية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة توافر السلع والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات أو عقبات قد تواجه عمليات الضخ أو تلبية احتياجات المواطنين.

