ترامب : أتوقع عودة إيران للمفاوضات ومنحنا كل ما نريده .. وما سيحدث يشبه فنزويلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الإيرانيين لم يتركوا طاولة المفاوضات، وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده، فمبدؤنا سيكون إما كل شيء أو لا شيء».
وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «منشور محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين لمائدة التفاوض».
وعن إعلان حصار مضيق هرمز بحريا، قال الرئيس الأمريكي إنه سيبدأ قريبا، مشيرا إلى أن «الحصار سيفرض على جميع السفن التي تدخل أو تغادر مضيق هرمز.
وأضاف:«نحن نحشد سفننا ولدينا أسطول ضخم نحركه إلى مضيق هرمز، وعبرت مدمرتان أمريكيتان أمس مضيق هرمز ولم يفعل أي أحد شيئا حيال ذلك، وما سيحدث لإيران يشبه فنزويلا»>
