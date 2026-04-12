ترامب : أتوقع عودة إيران للمفاوضات ومنحنا كل ما نريده .. وما سيحدث يشبه فنزويلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 07:23 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «الإيرانيين لم يتركوا طاولة المفاوضات، وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده، فمبدؤنا سيكون إما كل شيء أو لا شيء».

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «منشور محو الحضارة الإيرانية هو ما أتى بالإيرانيين لمائدة التفاوض».