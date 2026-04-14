الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمائة إلى 4694.30 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الجاري بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو القادم 1.4 بالمائة إلى 4717.80 دولار.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 11 بالمائة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمائة إلى 74.45 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.3 بالمائة إلى 2019.35 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1531.50 دولار.