تباين أسعار النفط عالمياً
تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وانخفاض العقود الآجلة الأمريكية وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 95.19 دولار للبرميل عند الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، معوضة خسائرها السابقة التي بلغت 0.9 بالمئة بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 91.05 دولار.
وانخفض الخام 4.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة بعد انخفاضه 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
