بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 129.35 نقطة بنسبة بلغت 1.47 في المئة ليبلغ مستوى 8902.69 نقطة. وتم تداول 560.19 مليون سهم عبر 33694 صفقة نقدية بقيمة 144.2 مليون دينار كويتي (نحو 441.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 98.53 نقطة بنسبة بلغت 1.22 في المئة ليبلغ مستوى 8204.05 نقطة من خلال تداول 309.6 مليون سهم عبر 17008 صفقات نقدية بقيمة 43.4 مليون دينار (نحو 132.8 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 142.63 نقطة بنسبة بلغت 1.52 في المئة ليبلغ مستوى 9513.34 نقطة من خلال تداول 250.5 مليون سهم عبر 16686 صفقة بقيمة 100.7 مليون دينار (نحو 308.14 مليون دولار).

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 91.54 نقطة بنسبة بلغت 1.03 في المئة ليبلغ مستوى 9994.17 نقطة من خلال تداول 280.5 مليون سهم عبر 14094 صفقة نقدية بقيمة 39.6 مليون دينار (نحو 121.17 مليون دولار).