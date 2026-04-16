إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:48 مساءً - أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرا، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

حركة الموانئ بالبحر الأحمر

بلغت سرعة الرياح 20 عقدة جنوبية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3-4 أمتار مع اضطراب شديد في حالة البحر، ما استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة

رفع درجة الجاهزية بكافة الموانئ

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، برفع درجة الجاهزية بكافة الموانئ، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتحديثات المناخية، إلى جانب تفعيل غرف العمليات لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات