رئيس الوطنية للصحافة يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 05:48 مساءً -

في إطار الحرص على التنسيق والتعاون المستمر دعمًا للرسالة الصحفية والإعلامية؛ التقى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

استهل رئيس الهيئة اللقاء بتهنئة السفير علاء يوسف بمناسبة توليه رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، معرباً عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئتين فيما يتعلق بالمجال الصحفي والإعلامي ونقل رسالة إعلامية متزنة تعكس توجهات وأهداف الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف أهمية التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، وأشار إلى أهمية الدور الصحفي والإعلامي كأداة وطنية مهمة في تشكيل وصياغة ونشر الوعي وتوضيح الحقائق وتفنيد الشائعات والأكاذيب والتصدي للحملات المغرضة التي تستهدف التقليل من حجم الإنجازات التي تحققها الدولة في القطاعات والمجالات المختلفة.