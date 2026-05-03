بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 47.94 نقطة، أي بنسبة 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 8908.30 نقطة.
وتم تداول 560.7 مليون سهم، عبر 30063 صفقة نقدية بقيمة 102.8 مليون دينار كويتي (نحو 335.7 مليون دولار).
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 34.46 نقطة، أي ما يعادل 0.40 في المئة، ليبلغ مستوى 8605.06 نقطة، من خلال تداول 394.7 مليون سهم، عبر 18819 صفقة نقدية بقيمة 49.5 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول بـ 53.30 نقطة، أو 0.57 في المئة، ليبلغ مستوى 9435.11 نقطة، من خلال تداول 165.9 مليون سهم، عبر 11244 صفقة بقيمة 53.3 مليون دينار(نحو 174 مليون دولار).
وكسب مؤشر "رئيسي 50" 111.03 نقطة، أي نسبة 1.19 في المئة، ليبلغ مستوى 9472.19 نقطة، من خلال تداول 318 مليون سهم، عبر 14015 صفقة نقدية بقيمة 39.1 مليون دينار(نحو 127.6 مليون دولار).
