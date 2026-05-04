الدولار يتراجع والين يصعد

الدولار يتراجع والين يصعدتراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم، وسجل الين ارتفاعًا مفاجئًا مقابل الدولار، وسط ‌ترقب الأسواق.

وصعد ‌الين بنسبة تصل إلى 0,75 بالمائة مسجلًا 155.69 قبل أن يقلص مكاسبه.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0,1 بالمائة إلى 98.041.

وارتفع الدولار الأسترالي 0,2 بالمائة إلى 0.7214 أمام العملة الأمريكية، وزاد الدولار النيوزيلندي ‌0,5 بالمائة إلى 0.5922 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0,1 بالمائة إلى 1.1730 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0,1 بالمائة إلى 1.3595 دولار.