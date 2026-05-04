الدولار يتراجع والين يصعد
تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف اليوم، وسجل الين ارتفاعًا مفاجئًا مقابل الدولار، وسط ترقب الأسواق.
وصعد الين بنسبة تصل إلى 0,75 بالمائة مسجلًا 155.69 قبل أن يقلص مكاسبه.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0,1 بالمائة إلى 98.041.
وارتفع الدولار الأسترالي 0,2 بالمائة إلى 0.7214 أمام العملة الأمريكية، وزاد الدولار النيوزيلندي 0,5 بالمائة إلى 0.5922 دولار أمريكي.
وارتفع اليورو 0,1 بالمائة إلى 1.1730 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0,1 بالمائة إلى 1.3595 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يتراجع والين يصعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.