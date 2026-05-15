وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

وزير الشباب والرياضة يهنئ بعثة الكونغ فو بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 15 مايو 2026 08:18 مساءً - تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة للاتحاد المصري للوشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفي ، و بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، بعد النجاح الكبير وتحقيق 4 ميداليات متنوعة في منافسات النسخة الـ11 من بطولة كأس العالم للساندا 2026، والتي استضافتها مدينة ماكاو خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الاستثنائي والأداء البطولي للاعبي المنتخب الوطني الذين رفعوا علم مصر عالياً في هذا المحفل العالمي الكبير، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم الأبطال الرياضيين لاستمرار مسيرة الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

 

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً للبعثة المصرية، حيث نجح اللاعبون الأربعة المشاركون في حصد الميداليات والصعود إلى منصات التتويج بنسبة نجاح كاملة، إذ توج اللاعب الحسيني وهدان بالميدالية الذهبية في وزن 85 كجم، بعد مشوار قوي تغلب خلاله على بطل روسيا في الدور نصف النهائي، ثم فاز على بطل رومانيا في المباراة النهائية، ليحقق ثالث ميدالية ذهبية في مسيرته الدولية بعد ذهبيتي الألعاب العالمية 2025 بالصين ودورة التضامن الإسلامي بالرياض.

 

كما أحرز أحمد شلبي الميدالية الذهبية في الميزان المفتوح، بعد أداء قتالي مميز وفوزه على بطل كازاخستان في النهائي.

 

وفي منافسات السيدات، حصلت منة الله محمد حسن على الميدالية الفضية عقب مباراة قوية أمام بطلة الصين، بينما نجح علي ناصر أحمد في حصد الميدالية البرونزية في وزن 48 كجم، رغم تعرضه لإصابة قوية في القدم خلال المنافسات، ليؤكد عزيمته وروحه القتالية العالية.

 

وترأس البعثة المصرية في الصين العميد كيلاني فاروق، وضمت الإدارة الفنية الكابتن معتز راضي والكابتن أشرف خطاب، بمرافقة الحكم الدولي وليد أبوهيسه.

 

 

