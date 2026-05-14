الذهب يصعد مع تراجع الدولار

الذهب يصعد مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4706.90 دولار.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 87.64 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمائة إلى 2151.38 دولار وزاد سعر البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 1506.19 دولار.