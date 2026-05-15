أخبار اليمن : التضامن يختتم مباريات الجولة الثالثة بالفوز

التضامن يختتم مباريات الجولة الثالثة بالفوز
اختتمت عصر اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وعلى ملعب بارادم في المكلا، فاز فريق التضامن على اتحاد حضرموت بهدفين مقابل هدف.
سجل للتضامن أحمد البيتي في الدقيقة 6، وممدوح بن عجاج في الدقيقة 65، قبل أن يقلص أحمد محفوظ الفارق للاتحاد بهدف جميل عند الدقيقة 49.
وبهذا الانتصار، يحقق تضامن حضرموت فوزه الثاني في البطولة رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما تلقى الاتحاد الخسارة الثالثة في المركز قبل الأخير.
