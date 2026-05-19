الدولار يستقر مع ارتفاع النفط

الدولار يستقر مع ارتفاع النفطاستقر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم بعد أن أدى تجدد التوتر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، وعززت موجة بيع السندات العالمية الرهان على رفع أسعار الفائدة، في حين أبقى ضعف الين المتعاملين في حالة تأهب ‌لاحتمال حدوث تدخل.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، عند 99.325 نقطة.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد بالمائة لتتجاوز 110 دولارات للبرميل.

وفي التداولات، بلغ سعر اليورو 1.1621 للدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3320 للدولار، ليسجل كلاهما تراجعا ‌طفيفا بنحو 0.03 بالمئة.

كما تراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر بنسبة 0.2 في المئة إلى 0.7132 للدولار، في حين لم يشهد الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر مسجلا 0.5837 للدولار.

وتداول الين في أحدث التعاملات عند 158.97 للدولار، وهو أضعف مستوى منذ 29 أبريل، ودفع تراجعه مرة أخرى المستثمرين إلى التأهب لتدخل محتمل.

في المقابل، انخفض سعر صرف اليوان الصيني في السوق الخارجية إلى 6.8150 يوان للدولار.