بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 65.70 نقطة، بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 8698.77 نقطة، عقب تداول 368.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 22002 صفقة نقدية، بقيمة 84.3 مليون دينار كويتي، (نحو 275.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.94 نقطة، بنسبة 0.02 في المئة، ليبلغ مستوى 8487.27 نقطة، من خلال تداول 217.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 12499 صفقة نقدية، بقيمة 34.1 مليون دينار (نحو 111.3 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 83.49 نقطة، بنسبة 0.90 في المئة، ليبلغ مستوى 9195.18 نقطة، من خلال تداول 151.2 مليون سهم، عبر إبرام 9503 صفقات، بقيمة 50.1 مليون دينار (نحو 163.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تراجع مؤشر (رئيسي 50) 184.24 نقطة، بنسبة 1.93 في المئة، ليبلغ مستوى 9382.81 نقطة من خلال تداول 186.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 9802 صفقة نقدية بقيمة 28.1 مليون دينار (نحو 91.7 مليون دولار).