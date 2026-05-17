أخبار اليمن : انفجار في الحديدة

أخبار اليمن : انفجار في الحديدة

سلامة الغذاء: 265 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

سلامة الغذاء: 265 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

د. أحمد رستم: التعداد العام ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصنع السياسات

د. أحمد رستم: التعداد العام ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصنع السياسات

سلامة الغذاء: تقييم المخاطر الغذائية يتم وفق أسس علمية دقيقة وتحاليل متخصصة

سلامة الغذاء: تقييم المخاطر الغذائية يتم وفق أسس علمية دقيقة وتحاليل متخصصة

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

دار الإفتاء تؤكد غدا الإثنين غرة ذى الحجة ووقفة عرفات الثلاثاء 26 مايو

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بمناسبة توليه مهام منصبه

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء العراق علي فالح الزيدي بمناسبة توليه مهام منصبه

تريزيجيه يقترب من المشاركة أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام المصري

تريزيجيه يقترب من المشاركة أساسيا فى تشكيل الأهلي أمام المصري

صن داونز يهزم الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

صن داونز يهزم الجيش الملكي 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

الرئيسية أخبار عربية

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

دوت الخليج -
بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 65.70 نقطة، بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 8698.77 نقطة، عقب تداول 368.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 22002 صفقة نقدية، بقيمة 84.3 مليون دينار كويتي، (نحو 275.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.94 نقطة، بنسبة 0.02 في المئة، ليبلغ مستوى 8487.27 نقطة، من خلال تداول 217.1 مليون سهم، عبر تنفيذ 12499 صفقة نقدية، بقيمة 34.1 مليون دينار (نحو 111.3 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 83.49 نقطة، بنسبة 0.90 في المئة، ليبلغ مستوى 9195.18 نقطة، من خلال تداول 151.2 مليون سهم، عبر إبرام 9503 صفقات، بقيمة 50.1 مليون دينار (نحو 163.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تراجع مؤشر (رئيسي 50) 184.24 نقطة، بنسبة 1.93 في المئة، ليبلغ مستوى 9382.81 نقطة من خلال تداول 186.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 9802 صفقة نقدية بقيمة 28.1 مليون دينار (نحو 91.7 مليون دولار).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق