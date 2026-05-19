بفرمان من جوزيه مورينيو.. ريال مدريد يضع خطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:23 صباحاً - اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي القيادة الفنية لنادي ريال مدريد من جديد، في خطوة يراها رئيس النادي فلورنتينو بيريز ضرورية لإعادة الفريق إلى طريق البطولات بعد موسم مخيب للآمال.

مورينيو يستهدف ضم راشفورد لـ ريال مدريد

وبحسب تقارير صحفية، وضع مورينيو اسم الإنجليزي ماركوس راشفورد ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، مستفيدًا من العلاقة القوية التي تجمعه باللاعب منذ فترة عملهما معًا في مانشستر يونايتد.

ويرى المدرب البرتغالي أن راشفورد قادر على منح ريال مدريد حلولًا هجومية إضافية بفضل سرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الخط الأمامي.

لكن الصفقة لا تبدو سهلة، إذ يفضل اللاعب حتى الآن مواصلة مشواره مع برشلونة، بعدما قدم موسمًا جيدًا بقميص الفريق الكتالوني ونجح في ترك بصمة واضحة تحت قيادة هانز فليك.

موقف برشلونة من شراء راشفورد

يمتلك برشلونة خيار شراء اللاعب بشكل نهائي من مانشستر يونايتد، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، في ظل ارتباطه بالوضع المالي للنادي وقدرته على تسجيل صفقاته الجديدة.

وفي حال تراجع برشلونة عن تفعيل بند الشراء، قد يجد ريال مدريد الفرصة سانحة للدخول بقوة ومحاولة خطف الصفقة لصالحه في واحدة من أبرز تحركات الصيف.