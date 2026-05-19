رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 01:23 صباحاً - يحتضن ملعب الإمارات مساء اليوم مواجهة مرتقبة تجمع بين آرسنال وبيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض الساعين للاقتراب أكثر من استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم.

ويدخل آرسنال المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، ويعلم أن تحقيق الفوز سيضعه على بعد خطوة واحدة من التتويج، قبل جولة واحدة فقط على نهاية الموسم، في ظل المنافسة القوية مع أقرب مطارديه.

على الجانب الآخر، يخوض بيرنلي اللقاء بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، لكنه يتطلع إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر البطولة.

موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي اليوم

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبيرنلي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المواجهة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

كيفية مشاهدة مباراة آرسنال ضد بيرنلي عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو خدمة بي إن كونكت، وذلك للمشتركين في باقات شبكة بي إن سبورتس.

موقف آرسنال وبيرنلي قبل المباراة

يدخل آرسنال المواجهة تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل الحفاظ على الصدارة والاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

أما بيرنلي، فيأمل في إنهاء موسمه بصورة مشرفة رغم تأكد هبوطه، ومحاولة إحراج المتصدر على أرضه وبين جماهيره.