الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
انخفضت أسعار الذهب اليوم، متجهة لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4524 دولارًا للأوقية، ليتكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.
كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4 بالمائة إلى 4524.20 دولار.
وظلت أسعار خام برنت فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، وسط شكوك المستثمرين بشأن فرص إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.1 بالمائة إلى 75.86 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.5 بالمائة إلى 1935.90 دولار، كما هبط البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1363.21 دولار، وسط توجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.
