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صنعاء: مناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد

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صنعاء: مناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد

صنعاء: مناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد

دوت الخليج -
صنعاء: مناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد
ناقش اجتماع بصنعاء أمس، برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار سام البشيري، المصفوفة التنفيذية لخطة عمل الوزارة ومشاريع وبرامج الوزارة خلال العام 1448هـ.

وفي الاجتماع أكد البشيري، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للمصفوفة التنفيذية لخطة عمل الوزارة، مشيرا إلى أن ن الخطة استوعبت موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وأهداف برنامج حكومة التغيير والبناء وبما يحقق التنمية الاقتصادية من خلال تكامل وتظافر الجهود مع الجهات المعنية.

حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، والصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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