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مد ساعات عمل المونوريل لنقل مشجعى المونديال من وإلى العاصمة الجديدة

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مد ساعات عمل المونوريل لنقل مشجعى المونديال من وإلى العاصمة الجديدة

مد ساعات عمل المونوريل لنقل مشجعى المونديال من وإلى العاصمة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 09:11 مساءً - تقرر مد ساعات تشغيل مونوريل شرق النيل لخدمة حاملي الدعوات الرسمية الصادرة عبر شركة "تذكرتي"، للركوب مجانا، لمشاهدة فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 في منطقة "Egyptian Fan Zone" بالنهر الأخضر.

 

 

و​مونوريل شرق النيل يخدم الجماهير عبر 16 محطة مجهزة، وصولاً إلى محطة "مدينة الفنون والثقافة".

 

 

​تجهيزات عالمية في انتظار المشجعين

تتميز منطقة "Egyptian Fan Zone" بكونها الأكبر في مصر والشرق الأوسط، حيث تضم شاشات عرض عملاقة، ومناطق ترفيهية وخدمات غذائية، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الرسمي بمشاركة النجم تامر حسني.

 

 

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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