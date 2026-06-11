جيش الاحتلال يعترف بخسائر جديدة في جنوب لبنانأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكبد خسائر جديدة في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية، معلناً إصابة 11 ضابطاً وجندياً، فيما كشف عن حصيلة أشمل منذ تجدد العدوان على لبنان مطلع مارس الماضي بلغت 30 قتيلاً و1302 مصاباً من صفوفه.

جيش الاحتلال يعترف بخسائر جديدة في جنوب لبنان

كما اعترف إعلام العدو اليوم بإصابة ثلاثة جنود بينهم مجندة بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب لبنان، في مؤشر على استمرار العمليات النوعية التي تستهدف قواته.

في المقابل، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان تصعيدها الميداني، حيث أعلنت استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في منطقة الرجمان بمحيط بلدة طير حرفا بصليات صاروخية متكررة، إضافة إلى التصدي لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450 – زيك" في أجواء إقليم التفاح وإجبارها على التراجع.

كما استهدفت المقاومة موقع نمر الجمل المستحدث جنوبي لبنان باستخدام المسيّرات الهجومية.

لاحقاً، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات نوعية شملت ضرب آلية هامر ودبابات ميركافا في دير سريان وبنت جبيل، واستهداف مربض مدفعية مستحدث في بلدة العديسة وآلية تذخير قربه، قبل أن يهاجم مجموعة من جنود الاحتلال أثناء محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية في المنطقة ذاتها.

هذه التطورات الميدانية تكشف عن تصاعد المواجهة في الجنوب اللبناني، حيث تتكبد قوات الاحتلال خسائر متلاحقة في الأرواح والعتاد، فيما تؤكد المقاومة استمرارها في استهداف المواقع العسكرية المستحدثة والآليات المدرعة.