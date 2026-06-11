حدث مصري تاريخي في اليوم الافتتاحي لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يونيو 2026 09:11 مساءً - يشهد اليوم الافتتاحي للنسخة رقم 23 لكأس العالم التي تنطلق منافساتها في العاشرة مساء اليوم (الخميس) بمواجهة تجمع منتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا على ملعب الأزتيك الشهير في العاصمة مكسيو سيتي بالمجموعة الأولى، يشهد حدث تاريخي وغير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية بتواجد 4 سفراء للتحكيم المصري في المباراة التي تجمع منتخبي كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك التي تنطلق في الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة على ملعب أكرون في جوادا لاخارا ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضاً.

ويواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، تحضيراته النهائية لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.

لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الإيطالي بييرلويجي كولينا اختارت أمين عمر حكماً للساحة ومعه الثنائي محمود أبو الرجال الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية توالياً وأحمد حسام طه كمساعدين بالإضافة لمحمود عاشور في غرفة الفيديو ومع الرباعي المصري يتواجد الكوستاريكي خوان كالديرون حكماً رابعاً ومواطنه خوان كارلوس مورا مساعداً احتياطيا، والأمريكي جو ديكرسون والإيطالي ماركو دي بيلو كمساعدين لعاشور في غرفة الفيديو.

تواجد 4 ممثلين للصافرة المصرية في مباراة واحدة في حدث في قيمة كأس العالم المسابقة الأهم والأكبر والأشهر في "روزنامة" الاتحاد الدولي لكرة القدم يعد حدثاً استثنائيا للكرة المصرية بأتم معنى الكلمة حيث كان الرقم القياسي السابق تواجد الثنائي جمال الغندور ووجيه أحمد في لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة في مونديال 2002 ’ كما جاء دعم كولينا لـ أمين عمر وإشادته بتواجده مع الطاقم المساعد في اليوم الافتتاحي للمونديال ليكون دافعاً كبيراً له لإثبات جدارته في التواجد في هذا الحدث الكبير والظهور بمستوى يليق بسمعة الكرة المصرية صاحبة الريادة على المستويين العربي والأفريقي.

تاريخ مشرف للصافرة المصرية في المونديال

خلال المشاركة الأولى لمنتخب مصر في النسخة الثانية لكأس العالم في إيطاليا 1934 كأول سفير للكرة العربية والأفريقية في "العُرس" الكبير ’ ظهر التحكيم المصري أيضاً عبر يوسف محمد الذي دخل التاريخ عندما شارك كمساعد في مباراة سويسرا أمام تشيكوسلوفاكيا في ربع النهائي ضمن طاقم قاده الحكم النمساوي ألويس بيرانك.

ورغم غياب "الفراعنة" عن الظهور بين الكبار لمدة 56 عاماً ’ حضرت الصافرة المصرية بقوة عبر الثنائي الكبير على قنديل ومصطفى كامل محمود ’ حيث شارك الأول في نسخة 1966 وأدار لقاء تشيلي أمام كوريا الشمالية كحكماً للساحة ’ كما شارك كحكم مساعد في مباريات الاتحاد السوفيتي أمام كوريا الشمالية وإيطاليا وألمانيا بالدور الأول وأوروجواي في ربع النهائي والبرتغال والاتحاد السوفيتي في مباراة تحديد المركز الثالث ’ وفي النسخة التالية بالمكسيك 1970 عاد قنديل للظهور للمرة الثانية على التوالي وأدار لقاء منتخب المكسيك أمام السلفادور في المجموعة الأولى.

أما مصطفى كامل محمود فقد ظهر في نسخة 1974 بألمانيا الغربية’ حيث اختير نجم نادي الترسانة في عصره الذهبي كممثل للتحكيم الأفريقي ’ وأدار مواجهة ألمانيا الغربية أمام أستراليا في الدور الأول ’ كما شارك كمساعد في لقاءي الأرجنتين وهاييتي في الدور الأول أيضاً ولقاء "التانجو" مع ألمانيا الشرقية في الدور الثاني.

الغندور سفيراً فوق العادة

وبعد غياب دام 4 نسخ متتالية عادت الكوادر المصرية للظهور في نسخة الولايات المتحدة 1994 على استحياء عن طريق الحكم المساعد حسن عبد المجيد وظهر في لقاء السويد أمام روسيا في المجموعة ضمن الطاقم الذي قاده الحكم الفرنسي المعروف جويل كوينيو.

أما أكثر الأسماء المصرية تألقاً وحضوراً في "العُرس" الكروي الأكبر فكان جمال الغندور الذي ظهر لأول مرة في مونديال فرنسا 1998 وأدار ثلاث مباريات منها لقائي تشيلي والنمسا في المجموعة الثانية والولايات المتحدة الأمريكية أمام يوغوسلافيا في المجموعة السادسة ’ كما أدار لقاء البرازيل والدنمارك في ربع النهائي ’ ثم واصل حضوره في نسخة 2002 ونال ثقة لجنة الحكام بالاتحاد الدولي في ثلاث مباريات أيضاً منها لقائي إسبانيا وباراجواي في المجموعة الثانية والبرازيل وكوستاريكا في المجموعة الثالثة ومعه المساعد الدولي وجيه أحمد الذي شارك ضمن طاقم حكام مباراة البرتغال وبولندا في مرحلة المجموعات أيضاً ’ لكنه غاب عن مواجهة كوريا الجنوبية أمام إسبانيا في ربع النهائي التي أدارها الغندور وأصبح بها أكثر الحكام المصريين ظهوراً في المونديال.

الحضور المصري تواصل في مونديال ألمانيا 2006 عن طريق عصام عبد الفتاح الذي أدار مباراة أستراليا واليابان في مرحلة المجموعات وشارك كحكم رابع في لقاءات الأرجنتين أمام صربيا ’ البرتغال والمكسيك ’ فرنسا وكوريا الجنوبية وسويسرا وكوريا الجنوبية’ وتكرر نفس السيناريو مع جهاد جريشة في مونديال روسيا 2018 عندما أدار لقاء منتخب إنجلترا أمام منتخب بنما في مرحلة المجموعات ’ وكان نصيب المساعد محمود أبو الرجال في مونديال قطر 4 مباريات منها لقاء قطر وهولندا في المجموعة الأولى كمساعد ضمن الطاقم الذي قاده الجامبي بكاري جاساما كما شارك حكم فيديو في 3 لقاءات أخرى

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد بلجيكا

يلتقي منتخبا مصر وبلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمسابقة كأس العالم 2026، يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد بلجيكا عبر شبكة بين سبورتس والتي أعلنت عن امتلاكها حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر وديتين قبيل انطلاق كاس العالم، فاز في الأولى على روسيا بهدف دون رد في القاهرة، وخسر في الثانية أمام البرازيل بنتيجة 2-1 في أمريكا.

قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.