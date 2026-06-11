الماجستير في اللغة العربية للباحثة عُلا الشهاري من جامعة عمران
نالت الباحثة عُلا أحمد محمد الشهاري درجة الماجستير بامتياز في اللغة العربية من كلية العلوم والأداب جامعة عمران عن رسالتها الموسومة بـ "البنية الصوتية ودلالاتها في ديوان قلائد الجواهر للحسن بن علي الهبل".
وأشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبدالله النهاري مناقشاً خارجياً من جامعة صنعاء، وعضوية الدكتور ثابت الدعاني مشرفاً من جامعة عمران، والدكتور عبد الفتاح الحايطي مناقشاً داخلياً من جامعة عمران، بما توصلت إليها الرسالة وبالقيمة العلمية التي قدمتها في إثراء الدراسات اللغوية والصوتية.
حضر المناقشة رئيس جامعة عمران الدكتور محمد الضلعي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد الفتاح القرص وأمين عام الجامعة إبراهيم الأشموري وعمداء الكليات في جامعة عمران.
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