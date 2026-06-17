4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعرب

4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعربفشلت المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم 2026 بتحقيق أي انتصار في الجولة الأولى من دور المجموعات، مخيبةً للآمال وصادمة للجماهير.

ففي البداية تركزت الأضواء على مباراة المغرب والبرازيل، كونها تجمع بطل العالم خمس مرات مع رابع نسخة 2022 الذي بات أول منتخب عربي يبلغ نصف النهائي.

وتقدم اسماعيل صيباري لمنتخب أسود أطلس، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور للبرازيل.

وفيما كانت قطر التي خسرت مبارياتها الثلاث على أرضها في مشاركتها الأولى عام 2022، تتجه نحو الخسارة أمام سويسرا العنيدة، حلق مدافعها المخضرم بوعلام خوخي، ليساهم بهدف التعادل في الوقت القاتل.

وجاءت الصفعة الأولى للعرب بعد الخسارة المدوية التي تلقاها منتخب تونس أمام السويد بنتيجة 1-5.

وتسببت هذه الخماسية في الإطاحة بالمدرب بالمدرب صبري اللموشي منذ المباراة الأولى، ليترك مكانه لمدرب السعودية السابق هيرفي رينارد.

وتحسن أداء العرب يوم الإثنين، حين تقدمت مصر على بلجيكا بهدف إمام عاشور، قبل أن تهتز شباكها بنيران محمد هاني الصديقة.

وبالمثل حصد المنتخب السعودي نقطة ثمينة أمام خصم قوي مثل الأوروغواي.

وهذه المرة افتتح عبدالإله العامري التسجيل، وبقي “الصقور الخضر” في الطليعة حتى الدقيقة 80 عندما عادل رجال المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، في مباراة تألق فيها الحارس السعودي المخضرم محمد العويس.

وتدهورت نتائج العرب الثلاثاء، فسقط العراق أمام النرويج إيرلنغ هالاند 1-4، في مشاركته الثانية في تاريخه بعد 1986.

ولم يكن حال الجزائر أفضل، حيث هز الأسطورة ليونيل ميسي شباكها ثلاث مرات للأرجنتين في مباراة تاريخية لقائد حامل اللقب.

ولم يتمكن رجال المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من كبح جماح أفضل لاعب في العالم ثماني مرات ودفعوا ثمن أخطائهم الدفاعية.

وفي آخر مباريات العرب ضمن الجولة الأولى، خسر الأردن في أول مباراة بتاريخه في كأس العالم أمام النمسا 1-3، ليسدل الستار على هذه الجولة بلا أي انتصار عربي.

وبنهاية الجولة الافتتاحية، خرج العرب بـ4 تعادلات و4 هزائم، واهتزت شباكهم 19 مرة وسجلوا 7 أهداف باستثناء الجزائر التي لم تفتتح سجلها التهديفي بعد.