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الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين

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الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين

الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى مذكرة تفاهم بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 07:24 مساءً - رحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوقيع الرئيس دونالد ترامب والرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين،

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي-:"أٌرحب بتوقيع فخامة الرئيس دونالد ترامب وفخامة الرئيس مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وأود أن اعرب عن تقديرى البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، كما اقدر ايضا تفاعل الرئيس بيزشكيان الايجابى وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية.

وأضاف الرئيس السيسى:"كما اثمن التنسيق الكامل الذى تم مع الشركاء الإقليميين للوصول لهذه النتيجة المرضية، ونقدر الجهود الدؤوبة التى بذلتها باكستان وقطر وباقى أطراف الرباعية ممثلة فى السعودية وتركيا، للتوصل لمذكرة التفاهم".

وتابع الرئيس السيسى:"آمل أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة".

الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى على مذكرة التفاهم بين البلدين

الرئيس السيسى يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكى والإيرانى على مذكرة التفاهم بين البلدين

 

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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