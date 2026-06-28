أخبار اليمن : 73054 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

73054 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و54 شهيدا، و173 ألفا و480 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن 3 شهداء و43 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ 1041 شهيدا، و3372 مصاباً، كما جرى انتشال 786 جثمانا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.