أخبار اليمن : 110 مستوطنين يقتحمون الأقصى

110 مستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم 110 مستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن 110 مستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة في الجدار الغربي، على شكل مجموعات، وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأشارت الدائرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، الخاضع لسيطرتها منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، فيما تتولى حمايتهم ومرافقتهم خلال وجودهم في باحاته.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد، وأداء الطقوس والصلوات التلمودية داخله، لا سيما في المنطقة الشرقية، وسط تحذيرات فلسطينية وعربية من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.