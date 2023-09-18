ذي يزن بن هيثم يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة النادي الثقافـي

مسقط ـ العُمانية: أصدر صاحب السمو السيّد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، قرارًا وزاريًّا بتشكيل جديد لمجلس إدارة النادي الثقافي لمدة 3 سنوات برئاسة الدكتور محمد بن علـي البلوشي رئيسًا لمجلس الإدارة، والفنان التشكيلي الدكتور سعود بن ناصر الحنيني نائب الرئيس، وعضوية كل من: الدكتورة منى بنت حبراس السليمية، وبدر بن سالم العبري، ومعاوية بن سالم الرواحي.

وقد أعرب الدكتور محمد بن علي البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي عن أمله في أن يكون مجلس الإدارة الجديد عند حسن الظن، وأن يوفق في تقديم إضافات تثري المشهد الثقافي العُماني، وتعزز الدور الريادي والحيوي الذي يضطلع به النادي الثقافي منذ إنشائه في عام 1983م، وقال: نتطلع في مجلس الإدارة الجديد إلى زيادة مشاركة المثقف العُماني في مناشط النادي، آملين أن يفضي ذلك إلى جعل النادي بيئة ثقافية ثرية نابضة بالحياة. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة السابق خلال الفترة الماضية. ويعد النادي الثقافي مؤسسة ثقافية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يعمل ويسهم في الارتقاء بالشأن الثقافي من خلال برامجه وأنشطته المتنوعة عبر روابط تعاون وتكامل مع المؤسسات العاملة في المشهد الثقافي العُماني في قطاعي العام والمدني الملتزمة بالتنمية المعرفية بكل أبعادها ومضامينها، كما يعد النادي أول تجمع ثقافي يتصف بالعمومية والشمولية بهدف توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية والمهنية بين كافة أطياف المثقفين وتشجيعهم على إقامة جسور التعاون الفعال بين المؤسسات العلمية والثقافية المعنية أو المماثلة.

ويسعى النادي الثقافي لتحقيق عدد من الأهداف أهمها توثيق الروابط الثقافية والاجتماعية بين المثقفين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والمجالات الأخرى، ونشر الوعي الثقافي من خلال الأساليب والأدوات المناسبة ومنها إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية بمقر النادي، ودعوة الأعضاء والجمهور بغية الاستفادة منها، بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية والأمسيات الثقافية والإسهام فيها بغية التعريف بالنتاجات الأدبية والفكرية للأعضاء والمثقفين، وكذلك التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والهيئات والمراكز العلمية داخل السلطنة أو خارجها لرفع المستوى الفني والثقافي في سلطنة عُمان، ومن بين الأهداف أيضًا دعوة المبدعين والمثقفين العرب وغيرهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية لإقامة المعارض الفنية أو المشاركة في أمسيات ثقافية ومحاضرات بمقر النادي.