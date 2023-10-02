هيماء ـ «الوطن»:

أقيمت أمس ندوة حول التاريخ الحضاري لمحافظة الوسطى، وذلك ضِمْن فعاليات وبرامج الملتقى الثقافي بولاية هيماء بمحافظة الوسطى الذي ينظِّمه النادي الثقافي بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان. شارك في الندوة ربيع بن طالب الجنيبي وتحدَّث عن محافظة الوسطى بين الماضي والحاضر، وتناول التاريخ ما قبل الميلاد حسب المكتشفات الأثرية وبعده، بالإضافة إلى التاريخ البحري، وما مرَّت به المحافظة من أحداث تاريخية خصوصًا البحرية مِنها. أمَّا الدكتور حمد بن نعيم الحرسوسي فقد تحدَّث عن أهمِّية الجانب الحضاري والفكري لولاية هيماء متطرقًا إلى الموقع الجغرافي للولاية وتركيبتها السكانية والجغرافية والثقافية والتاريخية، مرورًا بالتعريف باللغة الحرسوسية الخاصة بسكان الولاية، معرجًا إلى الفنون الشَّعبية والحرف والمهن التقليدية التي يمارسها السكَّان قديمًا وحديثًا. وتطرَّق الدكتور هلال بن جمعة الجنيبي إلى الجوانب الحضارية لمحافظة الوسطى وولاياتها هيماء ومحوت والدقم والجازر وما تحقق خلال الخمسين سنة الماضية على كافَّة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية وغيرها. في السياق ذاته بدأت أمس الحلقات الأدبية بمشاركة مجموعة من الأدباء والمختصين في الشأن الثقافي الفني والإعلامي، فقد قدَّم الفنَّان والخطَّاط أحمد بن خلفان الرواحي حلقة حول الخطِّ العربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنوع البرامج والفعاليات بالملتقى الثقافـي بهيماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.