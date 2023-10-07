«ذاكرة تصحيحية» للروائي السنغالي باب صامبا كان

داكار ـ العُمانية: صدر للروائي والشاعر السنغالي باب صامبا كان كتاب من جزأين بعنوان (ذاكرة تصحيحية) يشتمل على صور ومعلومات عن 185 شخصية من عدة دول ومن مختلف المشارب الثقافية في الفترة من 1987 إلى 1996. يقدم المؤلف في كتابه تذكيرًا تاريخيًّا بأحداث ووجوه رمزية في الحياة السنغالية والإفريقية والعالمية. ويغطي الجزء الأول من الكتاب فترة 1987 – 1991 ويتناول نحو مائة شخصية في حين يمتد الجزء الثاني من 1991 إلى 1996 ويحتوي على نحو تسعين شخصية. ويقول باب صامبا كان إن النصوص المرافقة لهذه الصور توفر جسرا بين حقبتين زمنيتين مختلفتين. ووضح المؤلف أن هذا العمل سيقذف بالجيل الجديد داخل الأحداث المشمولة على مدى 9 سنوات، مؤكدا على أن المعلومات والصور المقدمة للقارئ لا تزال ضمن حديث الساعة بعد 30 سنة من تاريخها.

وتشمل الشخصيات الأجنبية الواردة في الكتاب بجزأيه كلا من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران والرئيس الليبيري الأسبق شارل تيلور.

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