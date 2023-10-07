مسرح حديقة بهجة بهلاء يحتضن أمسية إنشادية

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

نظم فريقا الاتحاد والنجوم التابعان لنادي بهلاء مؤخرا أمسية إنشادية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمسرح حديقة بهجة بهلاء بمشاركة عدد من المنشدين من أبناء الولاية : نصر بن ناصر الشقصي ووليد بن خلفان الرجيبي وصالح بن هاشل الغافري وعماد بن راشد الربعاني والحسين بن محمد الشعيلي وعمر بن محمد الاغبري. أقيم الحفل تحت رعاية عمر بن علي الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة للتركيز.

حضر الأمسية ضيوف الشرف المتمثل في المنشد محمد بن خالد الوهيبي والمنشد عبدالهادي العبري.

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