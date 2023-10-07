مهرجان لركضة عرضة الخيل التقليدية بسناو وانطلاق مهرجان العرضة والزمط ببدية

سناو ـ العُمانية: نظَّم مساء امس الأول نادي سناو للفروسية بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية مهرجان ركضة عرضة الخيل التقليدية، وذلك على مضمار سباقات الخيل بمنطقة الشعبية، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الخيل بولايات المحافظة. ويأتي تنظيم المهرجان بمناسبة افتتاح مضمار سباقات الخيل الجديد بمنطقة الشعبية، والذي يضاف إلى مضامير سباقات الخيل في الولاية، إضافة إلى تحفيز وتشجيع ملاك الخيل على ممارسة هذا النوع من الرياضات وتهيئتهم للمشاركة في المنافسات المحلية لرياضات الخيل التقليدية التي ينظمها الاتحاد العُماني للفروسية. وشهد المهرجان مشاركة قرابة (70) خيلًا في ولايات محافظة شمال الشرقية، وتضمن ركضة العرضة وتقديم فنون الخيل مثل فن (المحورب) و(همبل الخيل)، بالإضافة إلى استعراض الفرسان لمهاراتهم على صهوات الجياد، ومهارات تنويم الخيل على أرضية مضمار السباق. كما انطلقت امس الأول بولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية فعاليات مهرجان العرضة والزمط للهجن 2023، تحت شعار (إرث وحضارة) الذي تنظمه لجنة هجن العرضة بولاية بدية. وشهد انطلاق المهرجان في مرحلته الأولى التي أقيمت على مركاض (شوف العين) بولاية بدية مشاركة واسعة من مُلّاك الهجن بمختلف محافظات سلطنة عُمان.

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