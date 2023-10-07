مشاعر حالمة : «رسائل الريح»

انا كلْ ما تهبَّ الريح ليله فْوحشة الغربه

تمنيت الليالي ما تجيب إلا هبوب عْمان

تضيق بْنا الحياة/الناس وانتي واسعه رحبه

وربي يا بلادي ما لنا غيرك سما وْجنحان

ولو حدٍ ظلمنا فيك قلنا تنجلي الكربه

ولو حدٍ جرحنا فيك قلنا يشفي النسيان

عمان اللي ثراها الشمس مجدٍ ما حدِ يْحجْبه

عساها بألف خير وصبحها (بِلُّ) وشذى ريحان

مشيت البارحة وانتي الاهل والناس والصحبه

سكيك تمرني وافلاج تشربني.. وانا الضميان

حبيبة قلبي ليت العمْر ماي بْطينك آصبه

واشكّل به لكِ بْــــيوت وْقرى وآمدَّ لك عرشان

لنا الله لا خبر منك ولا علمٍ ولو كذبه

كثير أبطت مراسيلك ولا جتني على العنوان

تراك عْيوننا طول الحياة وداخل التربه

نحبــــــــــك يا سماء زرقا نحبـــــك بيدٍ وْخلجان

ولو هي أظلمت والطير روّح عن فضا سربه

ترى مهما خذَتـــْــه الارْض تجري به كما الشريان

تهبَّ الـــــريح ليـــــــــت الريح تاخذ وحشة الغربه

وعساها ما تجيب إلا بخورٍ من لبان عْمان عبدالعزيز العميري

شاعر عماني

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