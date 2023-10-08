محاضرة تعريفية عن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بشمال الباطنة

شناص ـ العُمانية: نظَّمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أمس المحاضرة التعريفية بالوثائق الخاصة وأهميتها بجمعية المرأة العُمانية بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة.

تناولت المحاضرة التي رعى فعاليتها سعادة الشيخ عبد الله بن سالم الحجري والي شناص، عددًا من المحاور التعريفية بجهود الهيئة في الحفاظ على الوثائق الخاصة مع شرح طُرق ووسائل المحافظة عليها واستنساخها من خلال تسجيل الوثائق الخاصة إلى جانب تسجيل وثائق العائلات.

وتُنفِّذ الهيئة ممثلة بفريق قِسم الوثائق الخاصة خلال الفترة الحالية زيارات ميدانية لعددٍ من ولايات محافظة شمال الباطنة، تهدف إلى توثيق المخطوطات والوثائق الخاصة التي يمتلكها المواطنون بولايات المحافظة.

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