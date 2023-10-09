«منظور العجائب» تدشن ملتقى شمال الباطنة المسرحي الأول

صحار ـ من إبراهيم الفارسي:

شهد مسرح جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصحار انطلاق ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول (المسرح الكوميدي) تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وعدد كبير من جمهور المسرح والفنانين المسرحيين.

بدا الحفل بجولة لراعي الحفل والحضور في مختلف أركان المعرض المصاحب للملتقى إيذانا بقص الشريط الذي من خلاله تعرف الجميع على العديد من الأركان الفنية.

والبداية كانت مع مقهى القراء الذي يحوي جلسة خاصة بمتذوقي القراءة المسرحية، بالإضافة الى مكتبة متخصصة في عرض الكتب المتخصصة في الجانب المسرحي من أعمال مسرحية وبحوث خاصة في مختلف المواضيع التي تهتم بالشأن المسرحي.

وتوقف بعدها راعي الحفل مع الشاشة السينمائية الخاصة بالأعمال المسرحية من خلال عرض عدد من الأعمال المسرحية لفنانين من المحافظة شاركوا في أعمال مسرحية في فترات زمنية سابقة ومشاركات على المستوى الخليجي والعربي.

ليصل راعي الحفل والحضور الى محطة خاصة بالدمى المتحركة، هذا الفن الذي تحدث عنه الفنان راشد الغافري المتخصص في تنفيذ الدمى وتقليد الأصوات الذي حدثهم عن تاريخ هذا الفن المسرحي والمراحل التي مر بها وتواجده في سلطنة عمان من خلال تجربته المسرحية واجادته.

ليصل الحضور الى المحطة الأخيرة وهو المعرض المصور الخاص بالفرق المسرحية المشاركة والاعمال التي قدمتها وأبرز المحطات التي مرت بها والمشاركات المحلية والإقليمية والعالمية وتسليط الضوء على أبرز النجوم الذين كانت لهم بصمتهم في المسيرة المسرحية بالمحافظة.

بعدها قام راعي الحفل بافتتاح الملتقى رسميا حيث ألقى الفنان أحمد الزدجالي مدير الملتقى كلمة تحدث فيها عن فكرة الملتقى والاهداف التي وضعت من أجل تحقيقها من خلاله، ثم تطرق الزدجالي الى أهمية هذه الملتقيات الفنية المتخصصة في المسرح الكوميدي وضرورة التعاون بين مختلف الجهات من اجل نجاح الملتقى كما وجه مدير الملتقى الشكر الجزيل لراعي الحفل على رعايته للحفل متمنيا لجميع الفرق التوفيق في النسخة الأولى للملتقى . ثم قام راعي المناسبة بتكريم الفنانين في النسخة الأولى وهم الفنان محمد نور البلوشي والفنان عبدالحكيم الصالحي والفنان خميس البريكي، ليتم بعدها تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل .

ليتم بعدها الإعلان عن لجنة التحكيم للملتقى والمتمثلة في الثلاثي الفنان طالب محمد والفنان محمود عبيد والفنانة سميرة الوهيبية، وبعدها تم الترحيب بالفنانين مقدمي الحلقات التدريبية التي ستقدم تجربتها الفنية وهم الفنان أسامة زايد والفنان إبراهيم الجساسي.

ليستمتع الحضور بعدها بالعرض المسرحي الأول في الملتقى من خلال فرقة الراي المسرحية في مسرحية (منظور العجائب) وهي من تأليف بدر العوفي وإخراج معاذ الحضري.